Frente fria deve gerar aumento da nebulosidade no Ceará

A previsão do tempo indica mais nuvens, especialmente durante a madrugada e manhã na faixa litorânea, e à noite no sul do Estado

Condição é devido à aproximação de um sistema de frente fria que deve atuar na costa leste do Nordeste do Brasil. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão do tempo para sexta-feira, 13, no Ceará , indica aumento de nebulosidade , especialmente durante a madrugada e manhã na faixa litorânea, e à noite no sul do Estado.

No período da tarde, o noroeste do Estado deve apresentar chuva dispersa com intensidade variando de fraca a moderada.

A previsão é de precipitações isoladas no período da madrugada e manhã no Cariri, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e leste do Sertão Central e Inhamuns nesta quinta-feira, 12.

O motivo das pluviosidades são os efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, chuvas orográficas, e por áreas de instabilidades fracas oriundas do leste da Região Nordeste do Brasil.

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Quinta-feira, 12

Madrugada: chuvas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, e chuvas isoladas no Litoral Norte e no Maciço de Baturité. No Cariri, na Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns, há uma alta possibilidade de chuva isolada;

Manhã: chuvas isoladas nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité. No norte do Sertão Central e Inhamuns, com alta possibilidade de chuva isolada;

Tarde: noroeste do Estado com chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a poucas nuvens;

Noite: baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.

Sexta-feira, 13

Madrugada e manhã: chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Tarde e noite: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Sábado, 14

Madrugada: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;

Tarde e noite: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

36.3 °C: Penaforte

35.3 °C: Aiuaba

35.1 °C; Russas

35.1 °C: Parambu

35.1 °C: Limoeiro do Norte

Mínimas

27.3 °C: São Benedito

27.4 °C: Poranga

30.6 °C: São Gonçalo do Amarante

30.7 °C: Jaguaribe

31.1 °C: Fortaleza (Praia do Futuro)

10 maiores chuvas por posto do dia