Cadastro do Moto Segura CE é ampliado para condutores com declaração do proprietário

Medida do Governo do Estado busca ampliar adesão ao programa de combate ao roubo e furto de motocicletas no Ceará

Voltado a motociclistas de aplicativo e mototaxistas residentes no Ceará , o programa integra o conjunto de ações do Ceará contra o Crime, voltado à contenção da criminalidade relacionada a veículos de duas rodas no estado. A mudança foi regulamentada por novo decreto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Lançado em setembro de 2024 pelo Governo do Ceará, o programa Moto Segura CE, iniciativa voltada à redução de furtos e roubos de motocicletas, teve seus critérios de cadastramento modificados nesta quarta-feira, 11. A partir de agora, condutores que não são proprietários do veículo também poderão se cadastrar no serviço, desde que apresentem uma declaração assinada pelo dono da motocicleta.

O rastreamento é realizado em parceria pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE).

Anteriormente, o cadastro era permitido apenas aos proprietários dos veículos. Com a nova regra, condutores autorizados poderão usufruir do serviço , que garante a instalação gratuita de rastreadores em motocicletas, com monitoramento operado por órgãos estaduais.

Como funciona o Moto Segura CE

Para aderir ao programa, os interessados devem realizar cadastro pelo aplicativo Meu Detran. Após o registro, é necessário agendar a instalação do rastreador. O chip de dados, essencial para o funcionamento do equipamento, deve ser adquirido pelo próprio condutor, com valor a partir de R$ 9,90. O governo também reforça que é responsabilidade do usuário garantir as recargas periódicas do chip.

Entre as exigências para participar do programa, estão:

– Ser motociclista de aplicativo e/ou mototaxista;

– Residir no Ceará;

– Ter a biometria registrada no estado;

– Possuir CNH válida, na categoria A;

– Ter a moto emplacada no Ceará;

– Não possuir mais de 40 pontos na CNH;

– Estar com o veículo livre de débitos ou restrições;

– Adquirir e manter ativo o chip de dados específico para o rastreador.