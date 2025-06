Ceará segue apresentando incidência de influenza em nível de alerta

De acordo com Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 12, cenário é o mesmo em outros 20 estados do Brasil

O Ceará segue apresentando incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Conforme Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cenário é o mesmo em outros 20 estados do Brasil .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Documento, divulgado nesta quinta-feira, 12, traz dados que correspondem à Semana Epidemiológica (SE) 23, de 1º a 7 de junho. Desde maio recente boletins vêm apontando alta nos casos na unidade federativa.



Na análise recente, além do Ceará estão em nível de alerta os estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Mais de 1,4 milhão de pessoas já haviam sido imunizadas contra a influenza no estado cearense até a última sexta-feira, 6. Entre os que já foram contemplados na campanha de imunização, que teve início em março recente, 40% são idosos, conforme informações divulgadas pela Secretária da Saúde (Sesa).

Ainda de acordo com Boletim InfoGripe, em 2025 já foram notificados 93.779 casos de Srag no Brasil, sendo desses "47.343 (50,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 32.264 (34,4%) negativos e ao menos 7.893 (8,4%) aguardando resultado laboratorial".