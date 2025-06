Número de praticantes da doutrina espírita cai 7,6% no Ceará em 12 anos

Dados constam no Censo do IBGE / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de pessoas adeptas da religião espírita no Ceará teve queda de 7.6% entre os anos de 2010 e 2022. Nesses 12 anos, o quantitativo de praticantes foi de 46.756 para 43.194, conforme dados do mais recente censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na última sexta-feira, 6. LEIA TAMBÉM | Católicos permanecem como maioria no Ceará, mas evangélicos crescem 27%

Apesar da leve diminuição em termos numéricos, na análise percentual houve uma "relativa estabilidade" no número de adeptos da crença, conforme pontuado por instituição. Em 2010, os espíritas representavam 0,59% da população cearense, quando em 2022 a representação passou a ser de 0,57%. Entre os adeptos, 24.241 são mulheres, o que representa 0,32% do contingente cearense. Em contrapartida, há 18.952 homens praticantes da religião no Estado, uma parcela de 0,25%. Número acompanha o cenário nacional, uma vez que o Brasil também apresentou uma queda no número de religiosos do tipo. Em 2010 eles eram 2,2% da população brasileira, caindo para 1,8% em 2022. Dados censitários mostram ainda que os praticantes do espiritismo, dentre todas as religiões analisadas, são aqueles com menor taxa de analfabetismo no Ceará, de 1,8%.

Também são os espíritas que apresentam os menores percentuais de indivíduos sem instrução e com ensino fundamental incompleto (10,5%), e o maior percentual de nível superior completo (48,1%). Eusébio é o município com a maior proporção de espíritas Em relação as cidades cearenses, Eusébio registra a maior proporção de espíritas no Estado. São 1.081 pessoas praticantes da religião no município, representando cerca de 1,1% da população regional.

De acordo com o teólogo Victor Breno, para entender o motivo da concentração no local é necessário estudar mais a fundo dados sobre questões econômicas, sociais e educacionais.