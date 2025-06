Trio suspeito de matar advogado no Genibaú é preso pela PCCE

A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11. Dois indivíduos foram capturados no bairro Siqueira, enquanto o terceiro foi preso no bairro Autran Nunes

O trio suspeito de matar o advogado Silvio Vieira da Silva a tiros no bairro Genibaú, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na manhã dessa quarta-feira, 11.

LEIA TAMBÉM | Advogado morto em suposta emboscada teria ido buscar R$ 4 mil em espécie no Genibaú