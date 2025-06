Entidades programam protestos contra exportação de animais vivos

Neste domingo, 15, a partir das 17h, ativistas e defensores dos direitos animais de Fortaleza promoverão uma manifestação pelo fim da exportação via marítima de animais vivos para o abate na Europa e no Oriente Médio. O ato está previsto para acontecer em frente ao Náutico, na Avenida Beira Mar.

Esse tipo de comércio já é abolido em países como Alemanha, Reino Unido, Índia e Nova Zelândia. No Brasil, a realidade segue sendo outra: só no ano passado, mais de 1 milhão de bovinos — entre bois, vacas e bezerros — foram embarcados para países como Turquia, Egito e Iraque, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

“A exportação de animais vivos é um triplo desastre: legal, ambiental e econômico, e vai contra a legislação por expor os animais a maus-tratos intrínsecos, desde sua saída nas fazendas, na longa jornada em navios até o abate final, de forma cruel”, afirma Patrícia Aguiar, porta-voz nacional da campanha #NãoExporteVidas, que participou ontem de live no Ciência & Saúde especial sobre o mundo vegano.

Os atos públicos serão realizados em 25 cidades de 14 estados brasileiros, incluindo Fortaleza, visando pressionar pelo fim da crueldade no transporte marítimo desses animais. Vigílias, caminhadas, performances e coleta de assinaturas para petições estão previstas na programação.

Os protestos denunciam também os riscos sanitários e ambientais desse tipo de operação. Relatórios apontam que cerca de 13% dos animais embarcados testaram positivo para algum tipo de coronavírus à época da pandemia, aumentando o risco de surtos epidêmicos.

Um dos objetivos das manifestações é gerar pressão popular pela aprovação de projetos de lei que proíbem o tráfico de cargas vivas, entre eles, o PL 2627/2025, de autoria da deputada federal Duda Salabert (PDT/MG), e o PL 3093/2021, do senador Fabiano Contarato (Rede/ES).



No Senado, a proposta do senador Contarato já está em tramitação e conta com uma petição assinada por aproximadamente 600 mil pessoas. Os dois projetos são vistos como essenciais para cumprir os princípios constitucionais que vedam a crueldade contra animais.