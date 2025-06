Ceará teve em 2024 a maior taxa de homicídios dolosos do Brasil

Marca de disparo de arma de fogo na Areninha do Jardim Violeta / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi o estado brasileiro com a maior taxa de homicídios dolosos em 2024, conforme o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira, 11. Conforme o levantamento produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com base nos dados das secretarias de segurança dos estados, o Ceará teve no ano passado 34,42 homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Ao todo, o Estado registrou 3.178 homicídios dolosos em 2024. Em números absolutos, o Ceará só ficou atrás de Pernambuco (3.200), Rio de Janeiro (3.231) e Bahia (4.205). O MJSP ainda destacou ter havido um súbito crescimento de mulheres mortas em ações de homicídio doloso.

Fortaleza ainda foi o terceiro município com maior número de latrocínios. Foram 20 casos, contra 42 do Rio de Janeiro e 53 de São Paulo. Posicionamento da SSPDS Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) frisou que, neste ano, o Estado tem registrado queda nos números de assassinatos. De janeiro a maio, 1.198 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) foram computados pela pasta, uma redução de 17,7% na comparação com os 1.455 casos do mesmo período do ano passado.

A SSPDS também listou uma série de medidas que vem tomando para diminuir os índices de criminalidade. Entre elas está o novo sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), que pagou R$ 45.421.400,00 em bônus a 25.132 servidores das Forças de Segurança após o Estado atingir a meta de redução de crimes em março e abril.

A pasta ainda garantiu que “a intensificação de ações ostensivas e investigativas é permanente”. Como prova disso, a Secretaria relatou que de janeiro a maio deste ano, as Polícias Militar e Civil prenderam 14.192 suspeitos por crimes variados. “Desse total, 1.144 foram capturados por envolvimento com a prática de homicídio doloso, um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram presas 916 pessoas por esse tipo de crime”, consta na nota enviada pela pasta.

Além disso, a SSPDS reforçou a expansão de unidades policiais, sobretudo, no Interior do Estado, onde foram criadas neste ano, por exemplo, duas Delegacias de Repressão contra o Crime Organizado (Draco).