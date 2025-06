Projeto promove ação social em prol da causa animal em Fortaleza

A ação conta com parceria da ONG Abrace, que atua no acolhimento e adoção de cães e gatos adultos. A programação inclui atividades abertas ao público e visa arrecadar doações em prol da organização.

Para Franciely Ramos, estudante e idealizadora do Gera Patas, o evento é um chamado à empatia que visa dar voz aos animais, promovendo bem-estar, cultura e solidariedade em prol da causa animal. "Cada doação, cada participação, é um passo importante para transformar realidades e incentivar a adoção responsável."



Atividades e formas de contribuição

Entre as atividades programadas estão aula de altinha, com o Coletivo Alta Controle; yoga, com Aliny Fernandes; e zumba, ministrada pelo professor Gean Costa. As atividades acontecem das 7h às 12h.

A participação é gratuita, mas os interessados devem contribuir com uma das seguintes doações:

- 1 kg de ração canina ou felina (embalagem fechada);

- Pix a partir de R$ 10;

- Peças de roupa em bom estado.

Todo o material arrecadado será destinado à ONG Abrace, que atua diretamente na causa animal em Fortaleza.