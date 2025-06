Chove em mais de 30 municípios do Ceará; previsão é de estabilidade

Palmácia registrou o maior índice, com 33, 8 milímetros (mm), nesta terça-feira, 10. A previsão indica alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante a madrugada e a manhã até esta quarta-feira, 12

Choveu em 38 municípios do Ceará das 7 horas dessa segunda-feira, 9, às 7 horas desta terça-feira, 10. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No entanto, há condições de pluviosidades reduzidas, isoladas e breves, concentradas nos turnos da madrugada, início da manhã e a tarde nas macrorregiões do litoral, Maciço de Baturité e Jaguaribana.

Segundo a Funceme, a previsão para esta terça indica predomínio de tempo estável em todas as macrorregiões com céu variando de nublado a sem nuvens.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, encontra-se localizada distante do Estado, depois do fim do período.

O motivo das precipitações são os efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, chuvas orográficas, e por áreas de instabilidades fracas oriundas do leste da Região Nordeste do Brasil.

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Terça-feira, 10

Madrugada e manhã: alta possibilidade de chuva fraca e isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;

Tarde: baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém;

Noite: céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Quarta-feira, 11

Madrugada e manhã: alta possibilidade de chuva fraca e isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;

Tarde e noite: céu variando de poucas nuvens a sem nuvens;

Quinta-feira, 12

Madrugada e manhã: alta possibilidade de chuva fraca e isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;

Tarde e noite: céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

35.6 °C: Limoeiro do Norte

35.6 °C: Ibaretama

35.5 °C: Quixerê

35.3 °C: Parambu

35.1 °C: Santa Quitéria

Mínimas

26.8 °C: São Benedito

28.1 °C: Poranga

29.8 °C: Jaguaribe

29.8 °C: Piquet Carneiro - Ema dos Marinheiros

30.2 °C: Pacajus

10 maiores chuvas por posto do dia