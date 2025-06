Pix em ônibus: método de pagamento aumentou 52,7% em 2025

O método de pagamento via Pix cresceu em 52,7% no primeiro trimestre de 2025 / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O uso de pagamento via Pix no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza cresceu em 52,7% no primeiro trimestre de 2025. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o QRBus foi utilizado por mais de 143 mil pessoas entre janeiro e março deste ano. Em comparação, no mesmo período em 2024, os três primeiros meses contabilizaram mais de 93 mil utilizações. A ferramenta é indicada como uma alternativa aos passageiros sem cartão ou dinheiro em espécie.