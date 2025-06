Fórum Internacional da Governança do Sul Global tem inscrições estendidas pelo IBGE

Após os três dias de evento, será fornecido um certificado oficial do IBGE pela participação. Fórum conta com representantes de mais de 30 países e 100 palestrantes

As inscrições para o Triplo Fórum Internacional de Governança do Sul Global, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram estendidas até os dias do evento. A inscrição pode ser feita de forma online. O evento ocorre do dia 11 a 13 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza .

O evento tem coorganização com o Governo do Estado do Ceará, e apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Ceará Sem Fome, Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria Geral da Presidência da República, e demais parceiros.

Evento contará com participantes de mais de 30 países

Vários representantes de instituições de estatísticas do Sul Global virão a Fortaleza participar dos três dias de evento.

Confirmaram presença no fórum as seguintes delegações: Angola, África do Sul, Colômbia, China, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Equador, Indonésia, Moçambique, Rússia e Uruguai.

Além das delegações oficiais, o evento conta participantes confirmados de mais de 30 países e mais de 100 palestrantes.