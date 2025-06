Feira Cultural e Gastronômica Brasil-Argentina ocorre neste mês de junho em Fortaleza

O evento, que é gratuito, contará com oficinas de culinária e painéis

Em sua segunda edição, a Feira Cultural e Gastronômica Brasil-Argentina ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no bairro Aldeota, em Fortaleza .

Temas como “reforma tributária: impactos nos setores de alimentos, bebidas e varejo”; “atualizações em importação/exportação e práticas de comércio exterior”; “capacitação em vinhos para empresas”, “intercâmbio cultural para além da gastronomia”, entre outros, serão debatidos no espaço.

Serão realizadas capacitações e oficinas práticas com workshop de culinária Brasil e Argentina, com direito a oficina de empanadas – uma iguaria portenha.

O evento também conta com uma área expositiva com estandes de produtos típicos, experiências culturais e rodadas de negócios com foco na integração bilateral.

A iniciativa é realizada anualmente pela Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-Argentina no Ceará, uma entidade sem fins lucrativos fundada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) Ceará, e pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).