Fortaleza receberá R$ 152 milhões em microcrédito para impulsionar pequenos negócios

O “Acredita no Primeiro Passo” permite o acesso a microcrédito produtivo orientado com juros reduzidos. A ação é voltada para pessoas de 16 a 65 anos com dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

A cerimônia de adesão ao programa ocorreu no Teatro São José, no Centro de Fortaleza, e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão; do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; da vice-governadora e secretária de Proteção Social do Ceará, Jade Romero; e do presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara.

Durante o evento, o ministro Wellington Dias destacou o potencial do programa.

“A taxa de juros do Acredita no Primeiro Passo é de 0,7% ao mês, muito abaixo do mercado, que gira em torno de 3 a 6%. O financiamento pode chegar a até R$ 21 mil, com fundo garantidor federal e assistência técnica”, explica.