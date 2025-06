Ceará registra chuvas em 23 cidades; confira previsão do tempo

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados na manhã deste domingo, 9.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 20 milímetros (mm), o posto Aruaru, no município de Morada Nova, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de Acaraú (15 mm) e Camocim (14 mm).

Conforme os dados da Funceme, os demais locais foram São Gonçalo do Amarante (9.6 mm), Amontada (9 mm), Crateús (5.5 mm) e Poranga (5 mm).

Na faixa litorânea, que compreende as macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte, e em regiões de serra como o Maciço de Baturité, as precipitações isoladas ocorrem na madrugada e no começo da manhã. Na Jaguaribana, podem ocorrer na tarde deste domingo.



Isso é resultado dos efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, chuvas orográficas e áreas de instabilidades fracas oriundas do leste do Nordeste do Brasil (NEB). A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, encontra-se localizada distante do Ceará, em torno de 5°N.



Previsão do tempo no Ceará e em Fortaleza

Para este domingo, 8, e segunda-feira, 9, a previsão indica predomínio de tempo estável em todas as macrorregiões, com céu variando de nublado a sem nuvens. Portanto, há condições de chuvas fracas e isoladas, concentradas nos turnos da madrugada e manhã nas macrorregiões do litoral.