ITA Ceará: em ritmo avançado, 1ª etapa de obras deve ser entregue até junho de 2026

Obras estão 21% concluídas e devem seguir com trabalhos no pavimento térreo e instalações de laje. Fase inicial da construção foi orçada em R$ 70 milhões. Governador visitou o canteiro nesta segunda-feira, 9

A construção do campus está a cargo da Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE), que aponta avanços no bloco de engenharia, 50% construído, e nos alojamentos, com 75% de conclusão.

A primeira etapa da construção do Campus Ceará do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA) deverá ser entregue até junho do ano que vem. Os trabalhos estão em ritmo considerado acelerado pelos executores. Ao todo, 21% da estrutura física foi concluída desde setembro de 2024, quando foi assinada a ordem de serviço para o início das obras.

Os dois blocos que estão sendo levantados serão utilizados para alocação das salas de aula do Instituto, bem como estadia dos alunos. Em visita ao canteiro de obras na manhã desta segunda-feira, 9, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou a expectativa que a construção traz não só para os estudantes, mas também ao Estado.

A atual fase da obra foi orçada em R$ 70 milhões e inclui os serviços já em andamento de execução de paredes, escadas, chapisco e cobogós no térreo, bem como os que ainda virão, como instalações e a concretagem da laje do 2º pavimento.

“Aqui teremos gente sendo formada com muita qualidade, e ao mesmo tempo com muita pesquisa em áreas estratégicas para o Ceará, como Energias e Engenharia de Sistemas, além do desenvolvimento de empresas e negócios”, afirmou Elmano.

Segunda fase da obra terá reforma de prédios da Base Aérea

Além da construção dos dois blocos na atual fase, está prevista também uma segunda etapa de obras, destinada à reforma de equipamentos da Base Aérea de Fortaleza (BAFz) e a implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária.

Autorizada no início deste ano, a segunda etapa das obras do ITA Ceará prevê a recuperação de cobertas e reformas no prédio administrativo/acadêmico, no hotel de trânsito, no rancho, no grupo de saúde e no bloco de apoio.