Primeira turma do ITA Ceará deverá passar dois anos em SP, diz Camilo

O ministro da Educação Camilo Santana anunciou a data das provas para a primeira turma do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará. Os estudantes deverão passar os dois primeiros anos em São Paulo, antes da concretização do campus em Fortaleza. A informação foi divulgada durante assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa das obras de implantação do campus no Estado, na tarde desta quinta-feira, 19, no Palácio da Abolição.

O ITA Ceará terá os cursos de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistema. O mininstro adiantou que o terceiros curso será o de Bioengenharia. As provas de conhecimento geral serão aplicadas no próximo dia 13 de outubro, já as de conhecimentos específicos serão aplicadas de 5 a 8 de novembro deste ano. O ingresso será em 2025.

