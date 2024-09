Obras do ITA no Ceará terão ordem de serviço no próximo dia 16, diz Elmano

A sede do ITA no Ceará será implantada de forma gradativa no prazo de dez anos e a previsão para o início das turmas e a inauguração dos primeiros cursos em 2027

As obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), no terreno da Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, no Ceará, terão ordem de serviço assinada na próxima segunda-feira, 16 de setembro.

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que participa do Proenergia Summit 2024, que ocorre nesta quarta-feira, 11, e vai até quinta-feira, 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará.

"Com muita alegria, que dia 16 agora nós damos a ordem de serviço para começar as obras, para começar o nosso ITA do Estado do Ceará aqui em Fortaleza", anunciou ele no evento.