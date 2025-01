ITA no Ceará: concurso terá 90 vagas para professores

Elmano e Camilo na assinatura de parceria para a segunda fase da obras da campus cearense do ITA na Base Aérea / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Cerca de 90 vagas devem ser disponibilizadas no concurso para professores que vão atuar na sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Informação foi divulgada pelo tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante da Aeronáutica, durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa das obras, nesta segunda-feira, 27. Além do dirigente estiveram presentes na cerimônia, que ocorreu na Base Aérea da Capital, outras figuras públicas como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).



Na ocasião, Damasceno informou que terá uma reunião, nesta quarta-feira, 29, com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP) para tratar acerca do edital do certame para docentes do ITA campus Ceará. Ele frisou que o "número a ser atingido" de vagas é de 90.

Segundo Damasceno, a prova é “bastante intensa” e o grupo de profissionais selecionados irá para Harvard realizar uma pós-formação nas áreas de Engenharia de Energia e Engenharia de Sistemas. "Tão logo a gente tenha esse grupo de professores de altíssimo nivel, porque realmente a prova é bastante intensa, eles partem para Harvard, para fazer uma pós formação nessas duas áreas, de energia e sistema, são cursos inéditos no Brasil, com uma formação dos nossos professores ainda bem acima do que nós temos na média, principalmente na América Latina", destacou ainda. Campus ITA no Ceará De acordo com o ministro da educação, Camilo Santana, o contrato da segunda fase do ITA Ceará, assinado nesta segunda, prevê a reforma dos blocos já existentes. A arquitetura será preservada. “Faz parte de um patrimônio histórico, não só da aeronáutica, mas também do Estado do Ceará”, frisou.

Com a assinatura do convênio entre Governo Federal e Estadual, fica autorizada a licitação para início da segunda etapa, que contará com investimento de R$ 104 milhões. Nesse processo devem ser feitas ações como a recuperação de cobertas e as reformas no prédio administrativo/acadêmico, entre outros. No total, o Governo Federal prevê um investimento de R$ 180 milhões nas obras do novo ITA cearense, que funcionará na Base Aérea de Fortaleza. A instituição tem previsão para formação de turmas e início dos primeiros cursos em 2027. No final de 2024, foi realizado o vestibular do ITA. As aulas inaugurais das primeiras turmas do Ceará serão em São José dos Campos, afirma Camilo. “Eles retornarão para cá já após os dois anos para continuar os seus cursos já com professores que nós vamos fazer o concurso esse ano”, diz.