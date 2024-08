ITA Ceará terá Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Senai em sua base

O anúncio foi feito durante o Fiec Summit 2024, no Centro de Eventos do Ceará, nesta segunda-feira, 12

O Instituto de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (ITA) do Ceará receberá um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) em seu campus. Vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o ICT foi anunciado durante o Fiec Summit 2024, com a assinatura do termo de cessão entre Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Governo Federal, com participação do Governo do Estado, nesta segunda-feira, 12.

Presente no evento, o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT) destacou a relevância de o Ceará possuir um campus do ITA, com turmas voltadas à questão de transição energética, uma das prioridades do Estado.

“Temos muito orgulho de ter aqui o ITA. É importante dizer que teremos turmas voltadas para a Engenharia de Energias e Engenharia em Sistemas, algo absolutamente coerente com a prioridade estratégica de desenvolvimento do nosso Estado, para energias renováveis e comunicações”, declarou.