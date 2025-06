Concurso ITA 2026: edital para seleção é publicado e inclui Fortaleza

Publicação dispõe sobre a oferta de cursos, incluindo o campus avançado do ITA no Município de Fortaleza

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica ( ITA ) publicou o edital de seleção do vestibular 2026, no qual estabelece os critérios de seleção dos alunos. As inscrições começam nesta quarta-feira, 4 de junho.

As informações constam no Diário Oficial da União (DOU), mas os anexos com a previsão do cronograma das provas devem ser revelados a partir desta quarta-feira, 4 de junho.

Como fazer a inscrição para o vestibular do ITA 2026?

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela Internet, no endereço http://vestibular.ita.br.

“O candidato deverá observar rigorosamente as Instruções e os comunicados divulgados na página de internet do Concurso”, observa o texto do edital.

As Instruções encontram-se publicadas em Diário Oficial da União e ficarão disponíveis, durante toda a validade do Concurso, no mesmo site.