15ºC: cidades do Interior do Ceará registram queda de temperatura

O município de Aiuaba, no Sertão Central do Ceará, registrou a menor temperatura desta sexta-feira, 30, o que gera benefícios para a vegetação do clima seco / Crédito: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba

Cinco municípios localizados em áreas secas do Ceará registraram temperaturas mínimas do ar na madrugada desta sexta-feira, 30. De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Aiuaba marcou a menor temperatura do Estado em 2025, com 15, 6 graus Celsius (°C), seguida de Parambu (16 °C) e São Benedito (18, 6 °C). Crato e Tejuçuoca também registraram temperaturas mínimas, com 18,8 ºC e 19,3 ºC, respectivamente.