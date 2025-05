Ceará registra chuvas em mais de 60 municípios; Jaguaribana e Ibiapaba lideram acumulados

Foto de apoio ilustrativo: chove em mais de 60 municípios do Ceará nas últimas 24 horas. Veja previsão do tempo até este sábado, 24 / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Com o a alerta para precipitações intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Eo Ceará tem 68 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 21, às 7 horas desta quinta-feira, 22. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



As precipitações concentram-se principalmente nas regiões Jaguaribana, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Orós (46 mm), Ararendá (45, 2 mm), Iguatu (45 mm), Banabuiú (41 mm), Jardim (38 mm), Tauá (37, 2 mm), Aurora (33, 4 mm) e Icó (32 mm).

Em Fortaleza, a ocorrência de maior intensidade aconteceu no posto Messejana (3, 4mm). Até a madrugada desta quinta, destacam-se as macrorregiões Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, que devem apresentar chuvas de grau moderado a forte, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na faixa litorânea, incluindo o Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de precipitação até o início desta manhã. Confira as áreas sujeitas às precipitações Quinta-feira, 22 Madrugada: chuva de intensidade moderada na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há previsão de chuva isolada; Manhã: chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;