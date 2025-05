Poço da Draga completa 119 anos em celebração com programação diversa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A origem da comunidade foi marcada pela inauguração do primeiro porto de Fortaleza, instalado na Ponte Metálica em 1906. A festa busca explorar a história e memória da região, passando pelo contexto de resistência da comunidade como forma de legitimação.

O geógrafo e morador da região do Poço da Draga, Sérgio Rocha, falou sobre o processo de protagonismo da comunidade em meio a celebração.

"A celebração secular é um ato de validação do entusiasmo de identidade praieira. Nós, moradores sentimo-nos instigados, entusiasmados e decididos a não mais experienciar situações as quais não nos sentíssemos legítimos, e alí, no aniversário, nos fortalecemos e assumimos nosso protagonismo por ser nosso lugar de vida, moradia, trabalho, lazer e, de, coexistência e cordialidade com todos aqueles que de alguma forma interagem com nossa comunidade”, disse.

Izabel Lima, representante da ONG Velaumar - organização sem fins lucrativos que promove atividades socioeducativas na comunidade, contou sobre o potencial de jovens talentos que cresce cada vez mais na região.