Maria Cecília lidera registros de nomes no Ceará em 2024; veja ranking

Theo ganhou destaque nos últimos anos, saindo da 11ª posição em 2021 para liderar em 2024. / Crédito: LIA DE PAULA/Divulgação

Maria Cecília foi o nome feminino mais registrado em cartórios do Ceará em 2024, com 956 ocorrências. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Desde 2022, o nome Maria Alice ocupava a primeira posição no ranking estadual, depois de desbancar João Miguel, que havia sido o preferido dos cearenses entre 2016 e 2021.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os meninos, Theo foi o nome mais escolhido nesse ano, com 726 registros. O nome ganhou destaque nos últimos anos, saindo da 11ª posição em 2021 para liderar em 2024. Equilíbrio na capital e no interior do Ceará Para Cecília Nogueira, do jurídico Associação dos Notários e Registradores do Estado do Ceará (Anoreg-CE), o nome Maria Alice reflete uma escolha bem distribuída no Estado e indica que os nomes comuns não estão concentrados exclusivamente em uma área. Foram 242 registros em Fortaleza e mais de 700 pelo Ceará. “Há uma proporcionalidade entre os registros na Capital e no Interior”, afirma. Ela também destaca que a influência social pesa nas escolhas. “Nomes de artistas ou personagens de novelas, quando em alta, impactam diretamente. É um movimento que se repete e se espalha pelo país”, explica. LEIA MAIS| Ceará registra mais de 70 municípios com chuvas; confira previsão do tempo