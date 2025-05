PRF flagra caminhoneiro portando anfetamina na BR-222

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou com um caminhoneiro 12 comprimidos de "Nobésio Sem Limites", droga composta por anfetamina e popularmente conhecida como "rebite".

A ação da PRF ocorreu nesta terça-feira, 20, no km 307 da BR-222, no município de Tianguá, a 322,3 km de Fortaleza. Os agentes faziam fiscalização específica de comprimento da "Lei do Descanso".