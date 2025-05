Casos de arboviroses caem 94,3 % em Fortaleza em relação a 2024

Segundo informações do Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (Simda) da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Fortaleza registrou uma queda de 94,3% nos casos de arboviroses de janeiro a abril de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No mesmo período de 2024, o sistema tinha confirmado mais de 1.753 caso, o que representou a queda de 94,3% dos casos confirmados na Capital. As notificações sobre a doença também diminuíram, caindo de 8.416 para 1.842, o que indica redução de 78,07% nas notificações.

As arboviroses são doenças virais transmitidas por mosquitos ou carrapatos, conhecidos como artrópodes. Dentre as mais comuns, se destacam a dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Operação Inverno e ações de combate

A Prefeitura de Fortaleza contribuiu para a diminuição nos números de arboviroses, por meio da Operação Inverno, voltada para o controle do Aedes aegypti, principal proliferador da dengue. A ação também incentivou a população a adotar medidas preventivas, em preparação a quadra chuvosa.

Josete Malheiro, coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, falou sobre o trabalho coletivo que antecedeu a quadra chuvosa.

“Intensificamos as ações integradas, de modo simultâneo e continuado, concentrando trabalhos de mutirões com o objetivo de eliminar focos de reprodução, assim como controlar a população adulta do mosquito aedes aegypti”, disse.