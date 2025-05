Operação cumpre 11 mandados contra caça ilegal e apreende 48 animais em cinco cidades cearenses

Operação "Intercep Raptor", da Polícia Federal (PF), teve apoio do Ibama nos municípios de Frecheirinha, Massapê, Viçosa do Ceará, Ipueiras e Croatá

A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 15, nos municípios de Frecheirinha , Massapê , Viçosa do Ceará , Ipueiras e Croatá .

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra caça ilegal de animais no Ceará. Foram apreendidos 48 animais, entre abatidos, não abatidos e empalhados. Além de 17 armas e nove celulares.

Além da caça ilgeal, estão sendo investigados os crimes de maus-tratos e associação criminosa.

Durante as buscas, foram encontrados animais empalhados que eram utilizados para atrair as presas, armas de precisão, como rifles, e apetrechos de caça.

A operação, intitulada “Intercep Raptor”, contou com a apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e busca combater crimes ambientais, especialmente a caça ilegal e os maus-tratos a animais silvestres.

RESULTADO DE APREENSÕES DA OPERAÇÃO