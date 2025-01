Saturação Total: forças de segurança dão início a operação contra homicídios no Ceará

Fortaleza- CE, Brasil, 10-01-25: Elmano de Freitas acompanha o início de operação das polícias no CISP. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Policiais militares e policiais civis saíram do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, para a deflagrar da Operação Saturação Total, realizada na noite desta sexta-feira, 10. O objetivo da iniciativa é coibir os Crimes Violentos Intencionais (CVLI). Em 2024 houve um aumento de 10% em relação ao ano de 2023 nos CVLI's. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, o delegado geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Klênio Savyio, estiveram presentes no Cisp acompanhando a saída dos agentes de segurança e cumprimentaram as equipes.

Fortaleza- CE, Brasil, 10-01-25: Elmano de Freitas acompanha o início de operação das polícias no CISP. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Somente nos grupos que saíram do Cisp com destino a diferentes áreas de Fortaleza eram 130 policiais participam da operação, dos quais 95 policiais militares e 42 policiais civis, que atuarão em 37 viaturas e nove motocicletas. Elmano de Freitas concedeu entrevista coletiva e informou que a operação tem mais de 700 policiais distribuídos no Ceará e mais de 280 viaturas e que tudo acontece de forma planejada e integrada com dados da inteligência. "A decisão de colocar cada vez mais presença de Polícia na rua para inibir a prática do criminoso. Quero muito agradecer a todas as forças de segurança do estado do Ceará, todos o policiais militares, todos os policiais civis, que estão indo para a rua defender o cidadão de bem de Fortaleza e do Interior", disse.