Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Quixadá

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 58 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a neta da própria companheira, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em Quixadá , no interior do Ceará.

Inicialmente os investigadores tinham as informações sobre o caso, então começaram as diligências e oitivas para apurar as circunstâncias do crime. Após as investigações, os policiais civis representaram pela prisão preventiva.



As apurações revelaram que além de ter praticado atos libidinosos contra a vítima, de oito anos, o suspeito colocava filmes de cunho sexual para assistir com a criança, conforme as informações da PC-CE.

O homem foi localizado pelos os policiais, com a decisão judicial em mãos, no bairro Campo Novo, em Quixadá. O suspeito foi levado à delegacia, onde o mandado de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido em seu desfavor.