Em 15 dias, 55 pessoas são presas no Ceará em operação contra exploração sexual de crianças

As equipes da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar atuaram com mais de 1.200 agentes em 106 cidades cearenses. Foram realizadas diligências policiais, entre fisclizações em locais suspeitos, em veículos, abordagens a vítimas e resgate de crianças e adolescentes.

Entre as oito prisões em flagrante, três foram detidos por estupro de vulnerável em Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, no bairro Jóquei Clube. Um adolescente foi apreendido suspeito de ato infracional análogo à estupro de vulnerável no município de Coreaú.

Reconhecimento facial no Castelão

No dia 13 de maio, durante partida de futebol na Arena Castelão, a Polícia prendeu, com ajuda do reconhecimento facial, um homem de 43 anos que tinha mandado de prisão preventiva por atentado violento ao pudor.

Com informações da repórter Mirla Nobre