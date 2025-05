Dia das Mães: Parque Rio Branco terá programação e show musical

Quinta edição do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente" terá show de Rayane Fortes e atividades ecológicas neste domingo, 11, às 15 horas, no Parque Rio Branco (imagem), em Fortaleza, de acesso gratuito / Crédito: FÁBIO LIMA

Como programação para o Dia das Mães, o Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, sedia a quinta edição do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente". Desta vez, acontecerá o show da cantora ex-participante do The Voice Brasil, Rayane Fortes, neste domingo, 11, às 15 horas, de forma gratuita. LEIA MAIS | Dia das Mães é feriado? Entenda e veja quando cai em 2025



Na ocasião, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) realizará atividades ambientais, como a Passarinhada Urbana, que proporciona a vivência de observação de aves; e a Bicharada Urbana, que apresenta a fauna local, além da exposição "Lixo no Mar", que trata sobre a poluição dos oceanos.

"O evento foi feito pra elas. Foi pensando nas mães que programamos o show para a tarde depois do almoço em família", comentou o perfil do evento nas redes sociais. Com patrocínio do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), o evento conta com apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), da Seuma e da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor). O que é o projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente? Com a proposta de promover uma experiência para atrair e agradar todos tipos de públicos, de diferentes faixas etárias, a partir da combinação entre música e natureza, o projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente" celebra experientes e novas gerações da música brasileira, com destaque para atrações cearenses.

O produtor do projeto, Isaac Cândido, afirma que a iniciativa promove muito mais que sustentabilidade e preservação do meio ambiente. "É um projeto que fortalece o sentimento de pertencimento e estimula a ocupação e o cuidado com os espaços públicos", garante em texto publicado pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo a gestão, a programação estimula uma maior frequência de ocupação dos parques, oportunizando uma nova fruição das áreas, com a oferta de atrações musicais e de atividades. Na última edição, realizada em celebração ao aniversário de 299 anos da Capital, no dia 13 de abril, centenas de pessoas prestigiaram as apresentações dos músicos Gildomar Marinho e Renato Braz.