Campanha "Residentes do Ceará" do Beach Park traz ingressos promocionais com lanche grátis para o Aqua Park e para o Parque Arvorar

O Beach Park lança uma nova edição da campanha “Residentes do Ceará”, uma das ações mais aguardadas pelos moradores do Estado, e desta vez com ainda mais vantagens. Além do acesso ao Aqua Park — eleito o melhor parque aquático das Américas pelo Tripadvisor em 2024 — o público também poderá aproveitar a promoção para garantir ingresso para o Arvorar, novo parque do destino turístico, que mescla muita diversão e aprendizado para todas as idades com o contato direto com a natureza. Ambos os espaços estão com preços promocionais e oferecem lanche grátis.

O ingresso individual para o Aqua Park pode ser adquirido por R$ 159 via PIX ou R$ 169 no cartão de crédito, com opção de parcelamento em até 10 vezes, e combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante grátis. Já o ingresso para o Parque Arvorar sai por R$ 79 no cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 10 vezes, e também dá direito a lanche grátis – cachorro-quente e refrigerante. É a oportunidade perfeita para moradores aproveitarem experiências inesquecíveis com economia e muita diversão.