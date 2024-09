Onça-parda é flagrada por câmera em parque de Ubajara, no Ceará

Câmeras utilizadas para monitorar o comportamento de macacos-prego no Parque Nacional de Ubajara, no interior do Ceará, registraram o momento em que uma onça-parda passava pelo local.

O Parque, que está localizado a cerca de 324 km de Fortaleza, é uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral que contempla os municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha.

As imagens foram capturadas no último dia 9 pelo projeto CapCult da ONG Neoprego, que tem por objetivo identificar e compreender a cultura dos macacos-prego. De acordo com a pesquisadora Tati Valença, que participa do estudo, as câmeras-trap foram instaladas no local entre os anos de 2022 e 2023. Com a aparição da onça-parda (Puma concolor), os estudiosos poderão compreender melhor o comportamento dela no local.