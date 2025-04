Parque Nacional de Jericoacora é o terceiro mais visitado do Brasil em 2024; veja

Em 2024, o Parque Nacional de Jericoacoara recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes / Crédito: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA

O Parque Nacional de Jericoacoara, distante 282,91 km de Fortaleza, foi o terceiro mais visitado do Brasil em 2024, segundo monitoramento realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com 1.546.774 visitantes, a movimentação na localidade foi 3,9% maior do que a do ano anterior, e só ficou abaixo da do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro (4,6 milhões de visitantes), e do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná (2 milhões de visitantes).