Prefeitura de Fortaleza tem recomendação para não usar força para retirar pessoas em situação de rua

Órgãos públicos orientam que a Prefeitura de Fortaleza não retire pessoas em situação de rua de áreas públicas da capital cearense com o uso de força / Crédito: Samuel Setubal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A recomendação expedida na última quinta-feira, 8, foi assinada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF) e pelas Defensorias Públicas do Estado e da União. LEIA MAIS - Praça da Bandeira: pessoas em situação de rua recebem serviços oferecidos pela UFC Os órgãos orientam que a Prefeitura deve garantir a transparência dos atos da administração pública, comunicando previamente o dia, horário e local das atividades de zeladoria urbana. Além disso, o documento sugere que a Prefeitura deve garantir a essas pessoas o acesso à cidadania, moradia, saúde, assistência social e qualificação profissional.

Segundo o documento, a Prefeitura de Fortaleza deve disponibilizar: bebedouros,



banheiros públicos e



lavanderias sociais acessíveis para a população em situação de rua. Ainda foi recomendado que a gestão municipal não use técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua. E que faça um levantamento das circunstâncias que "dificultam o acesso a serviços públicos, elencando as soluções para corrigir eventuais problemáticas".

A orientação ainda sugere a capacitação dos agentes que atendem este público para assegurar um tratamento digno aos atendidos. O MPCE justifica que a recomendação foi expedida em razão do aumento da população em situação de rua na Capital.



Prefeitura anuncia programa para pessoas em situação de rua em Fortaleza A Prefeitura divulgou, no final de abril, programa voltado para população em situação de rua em Fortaleza. Intitulado Programa Integrado para Superação da Situação de Rua, o projeto ainda está em fase de elaboração e tem como frentes: moradia, saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, qualificação profissional, cultura e meio ambiente. No curto prazo, a Prefeitura pretende lançar o Pacto Social pela Superação da Situação de Rua e criar um comitê integrado para coordenar as ações. Entre as primeiras medidas previstas estão o mapeamento de locais com grande concentração de pessoas em situação de rua, a ampliação da rede de acolhimento, o reforço nos serviços de saúde mental e a facilitação do acesso à documentação civil. Também está prevista a abertura de novas salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltadas para esse público, com apoio de políticas de incentivo como o benefício Pé-de-Meia. Em paralelo, o Município planeja ampliar a oferta de moradias por meio do Programa de Locação Social e implantar novas unidades de atendimento, como o Centro Pop na Regional 2.