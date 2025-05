Encontro nacional reúne naturistas em evento no Ceará

A Anace busca reunir naturistas de todo o Brasil, para discutir os rumos da prática no País, com palestras, workshops e mais

O Ceará vai receber entre os dias 23 e 25 de maio , o IV Anace Tropical , evento que debate sobre o meio ambiente, e a liberdade e o respeito na prática do naturismo — filosofia que valoriza a natureza e a liberdade ao corpo. O encontro terá palestra do vereador Gabriel Aguiar (Psol), em conversa sobre ecologia.

O evento realizado pela Associação Naturista do Ceará (Anace), filiada à Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), vai ocorrer no Hotel Vila Paradise, na Praia da Caponga, em Cascavel. Pela primeira vez em quatro edições, o encontro será realizando em um hotel fechado para os naturistas.

A Anace busca reunir naturistas de todo o Brasil, para discutir os rumos da prática no País. Com palestras, workshops, aulas de ioga, terapias integrativas, podcasts e festa naturista, o evento promove atividades de conexão com a natureza e aceitação do corpo.

O biólogo e vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar, dará uma palestra no evento, discutindo sobre o planeta terra e ecologia. Manoel Mello, psicólogo e adepto ao naturismo, trará uma discussão ampla sobre a causa, em palestra "Quando nos despismos, tiramos mais que as roupas".

Otaciana Garcia, naturista e instrutora sobre autoconhecimento, fará palestra sobre bloqueios e desequilibrios de energia. O grupo fará, ainda, uma terapia integrativa com percepção corporal, ministrada por Janaína Shutrikhama.