Obras do Farol do Mucuripe devem terminar entre julho e agosto

As obras de revitalização do Farol do Mucuripe devem terminar até julho . A informação é do titular da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), Eduardo Bismarck, em coletiva de imprensa.

Questionada pelo O POVO, a Setur afirmou que as obras de restauração e requalificação do Farol do Mucuripe seguem em andamento, com 73% dos serviços já executados.

“Até o momento, foram concluídas principalmente as intervenções nas partes externas, no lampadário e na reforma do acesso e da varanda do imóvel”, informou a pasta.

Até o atual momento, o investimento das obras é de R$ 1.265.476,55. A previsão de conclusão da obra é entre julho e agosto de 2025.