Homicídios caem 33,1% no Ceará em 11 anos, aponta Atlas da Violência

Imagem de apoio ilustrativo. Ceará tem aumento de homicídios com crianças de até 4 anos / Crédito: Reprodução

O Ceará apresentou uma redução de 33,1% no número de homicídios entre 11 anos. Foram 4.473 casos contabilizados em 2013, enquanto, em 2023, esse número foi de 2.992. No âmbito nacional, o País registrou 45.747 homicídios em 2023, registrando a menor taxa em 11 anos. Desse total, 47,8% dos casos vitimaram jovens entre 15 e 29 anos. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O estudo utiliza as estatísticas do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), mantido pelo Ministério da Saúde, e que utiliza dados fornecidos por unidades de saúde. É diferente, portanto, da metodologia utilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que se vale das informações produzidas pelas Forças de Segurança do Estado. A redução dos homicídios no Ceará também foi observada no Atlas da Violência no período que vai de 2018 a 2023. O Estado teve queda de 38,9% nesse espaço de tempo, saindo de 4.900 homicídios para 2.992 nesse período. No levantamento, a queda de homicídios é observada a partir do ano de 2019, tendo um aumento nos dois anos seguintes e, em seguida, redução gradativa até 2023.

Apesar do Atlas da Violência não trazer dados de 2024, os números da SSPDS apontaram que, no ano passado, houve um aumento de 10,16% no número de homicídios em relação a 2023. O Atlas da Violência indica que a redução dos crimes em nível nacional se deve a diversos fatores. Entre eles estão a diminuição geral da violência letal, a continuidade da transição demográfica com o envelhecimento da população, a trégua na rivalidade entre as duas maiores facções criminosas e a implementação de políticas locais de segurança pública. No levantamento, foram observadas reduções de homicídio entre 2018 e 2023 nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Os pesquisadores, porém, observaram que a sensação de insegurança do brasileiro não acompanhou a redução de homicídios. No relatório do estudo é citada pesquisa da Genial/Quaest, divulgada no último mês de abril, que indicou que a maior parte dos entrevistados (29%) enxerga a questão da criminalidade como o maior problema do Brasil.

Os autores afirmam que essa “aparente contradição” se deve a fatores como a “intensidade de como os incidentes são tratados nas mídias e redes sociais”, a “localização geoespacial dos conflitos” e a “maneira como as pessoas se sentem expostas aos crimes praticados”.

Outro fator que incide sobre a sensação de insegurança, escreveram os pesquisadores, é uma mudança no padrão de criminalidade, em que mais casos de estelionato passaram a ser registrados.