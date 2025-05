Temperaturas máximas podem chegar a 38°C no Ceará neste fim de semana

Macrorregiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns devem ser as mais atingidas pelo calor até este sábado, 3, no período da tarde. Saiba previsão do tempo até domingo, 4

A diminuição gradual da nebulosidade no Ceará , principalmente no Centro-Sul, gera previsão de extremos de temperatura nas macrorregiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, no período da tarde desta sexta, 2, até o sábado, 3.

Já para o Centro-Sul, o predomínio é de estabilidade e poucas nuvens . No entanto, há possibilidade de precipitações dispersas , predominantemente, durante as madrugadas e os começos das manhãs.

Até este sábado, podem ocorrer chuvas isoladas , principalmente na faixa vespertina e no início da noite, no noroeste do Estado.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal indutor de chuvas da quadra chuvosa, trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.

As reduzidas pluviosidades previstas para os próximos dias estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, bem como à influência de fatores locais , como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

As precipitações concentram-se no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Litoral do Pecém.

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram Pentecoste (7 mm), Aquiraz (5 mm), Bela Cruz (5 mm), Camocim (3 mm), Morrinhos (2 mm) e São Gonçalo do Amarante (1 mm).

Não há ainda avisos meteorológicos emitidos pela Funceme e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Sexta-feira, 2

Madrugada: alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri;

Manhã: baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri;

Tarde: alta possibilidade de chuva isolada no noroeste, e baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e Jaguaribana;

Noite: baixa possibilidade de chuva isolada no noroeste, e baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e Jaguaribana.

Sábado, 3

Madrugada: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri;

Tarde e noite: Céu variando de sem nuvens a poucas nuvens em todas as macrorregiões do estado.

Domingo, 4

Madrugada e manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri.

Tarde e noite: Céu variando de sem nuvens a poucas nuvens em todas as macrorregiões do estado.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme e pelo Inmet

Máximas

35.0 °C: Limoeiro do Norte

34.9 °C: Penaforte

34.3 °C: Parambu

34.3 °C: Morada Nova

34.3 °C: Ibaretama

Mínimas

27.2 °C: Poranga

27.6 °C: São Benedito

30.6 °C: Redenção

31.3 °C: Santa Quitéria

31.5 °C: São Gonçalo do Amarante

7 maiores chuvas por posto do dia