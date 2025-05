Dia das Mães no CE tem previsão de chuvas isoladas e calor de até 36°C

A comemoração do Dia das Mães, no Ceará, deverá ser marcada pelo tempo quente e úmido, com máxima variando entre 34ºC e 36ºC (Foto de apoio ilustrativo) / Crédito: FÁBIO LIMA

O tempo no Ceará neste domingo, 11, será marcado por chuvas isoladas e de intensidade fraca, especialmente nas regiões litorâneas e no noroeste do estado. Durante a manhã, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta chance de chuvas nas faixas litorâneas, abrangendo o Litoral de Fortaleza, do Pecém e Litoral Norte.

Calor deve ser predominante neste domingo, 11 Apesar da previsão de chuva, neste Dia das Mães o calor deve predominar no Estado, com temperaturas máximas oscilando entre 34°C e 36°C. A tendência de tempo quente e abafado é comum nesta época do ano, especialmente quando associada à atuação da ZCIT, que contribui para o aumento da umidade e a formação de nuvens.