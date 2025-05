Vídeo mostra prisão de um dos líderes do CV que negociava armas com ex-lutador em Fortaleza

Suspeito estava em um carro quando foi abordado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/SSPDS

Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) é presa durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa sexta-feira, 9, em Fortaleza. Ele é apontado por negociar armas e munições com o ex-lutador Chiquerim, que também foi capturado por facilitar o acesso do material ao grupo criminoso. A prisão em flagrante do homem, identificado como Francisco Jessieldo Veríssimo, vulgo “Caroço”, foi registrada em uma avenida localizada no bairro Cajazeiras, área em que o criminoso chefiava.

Além deles, mais três pessoas foram presas e 12 armas de fogo de diversos calibres e munições foram apreendidas. Também houve a apreensão de mais de R$ 100 mil em espécie. LEIA MAIS | PM cumpre mandados de prisão contra membros de organizações criminosas

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro onde o acusado estava é abordado por uma equipe de policiais civis. O criminoso estava no banco do carona e, após a ordem de parada, saiu do veículo sem reação e, em seguida, foi conduzido pelos agentes. Não há informações se o condutor do veículo também seria uma dos presos na operação. De acordo com as investigações da Polícia Civil, um ex-lutador do UFC, conhecido como “Chiquerim”, é suspeito de fornecer armas e munições ao CV. Ele é um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e, diante da condição, facilitava a aquisição do material de forma legal e repassava à facção criminosa.