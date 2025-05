Mais de 900 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará em 2025

Rodovia CE-085, conhecida como Sol do Poente, é uma das vias do Estado com grande presença de animais soltos / Crédito: Claudio Ribeiro/O POVO

Apenas nos três primeiros meses de 2025, 938 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará. Conforme os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), o número representa uma redução de pouco mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.018 resgates entre janeiro e março. Já ao longo de todo o ano de 2024, foram resgatados 3.083 animais nas rodovias estaduais. Entre eles estão jumentos (asininos), cavalos (equinos), bois e vacas (bovinos), além de cabras e bodes (caprinos).

2023 - 3.140

2024 - 3.083

"A gente avalia que esse trabalho tem dado resultado, no sentido de que os proprietários de animais estão mais conscientes hoje sobre a necessidade de manter os bichos em segurança, evitando que fiquem soltos", comenta.

A via, conhecida como Rota do Sol Poente, inicia em Caucaia e vai até Chaval, na divisa com o Piauí. A estrada passa por destinos como Cumbuco, Taíba, Flecheiras, Mundaú, Jericoacoara e Camocim. Ivanilson relata uma experiência vivida há dois anos, quando em uma de suas viagens colidiu com um animal na pista. “Era de noite. Eu estava com um passageiro gringo saindo de Fortaleza e indo sentido Acaraú. Quando cheguei na altura de Icaraizinho de Amontada, surgiram vários animais na estrada”, relata.