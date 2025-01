3.140 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará em 2024

No Ceará, 3.140 animais foram resgatados em rodovias estaduais (CEs) durante o ano de 2024. Levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) integra o programa RODOVIA, do Ministério do Transporte e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O resgate de animais abandonados às margens do trânsito tem como objetivo garantir a segurança viária, além de promover a preservação da vida de condutores e da fauna, além de evitar acidentes. No primeiro semestre, a pasta já tinha anunciado o resgate de 1,5 mil animais nas CEs.