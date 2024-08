Cobra de 2 metros é resgatada em casa no interior do Ceará; veja

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de uma cobra da espécie jiboia , de aproximadamente dois metros , que estava no guarda-roupa de uma residência na cidade de Capistrano, município que fica a 99,1 km de Fortaleza.

Os bombeiros foram acionados para ir à residência. Eles encontraram o animal e realizaram o devido resgate, de forma segura e com equipamentos apropriados.

Após o resgate, a cobra foi encaminhada para um local de mata entre as cidades de Aracoiaba e Baturité, longe de residências e perto de uma fonte de água.

De acordo com o CBMCE, saber como se prevenir de acidentes com serpentes é necessário para a segurança da população e a preservação desses animais.