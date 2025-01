Gato é resgatado de cacimba pelo Corpo de Bombeiros em Ipu; saiba como evitar estes acidentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou nessa segunda-feira, 20, um gato doméstico em Ipu, a 295 km de distância de Fortaleza. O animal estava preso em uma cacimba sem água de aproximadamente 18 metros de profundidade. Ao final, foi resgatado em segurança e entregue ao tutor.

SAIBA MAIS | Abandono de animais é desafio para políticas públicas de proteção animal O animal estava sem acesso a água ou comida. Por isso, inicialmente, a equipe desceu uma gaiola com alimento, tentando também capturá-lo. Porém, após uma hora de espera mal sucedida, os bombeiros militares mudaram a estratégia e armaram um sistema com um tripé para descer e pegar o felino. Logo depois, o gato foi entregue em segurança ao responsável.

Desta forma, o CBMCE orienta que cacimbas sejam tapadas para evitar incidentes com animais, mas também com pessoas.

– Manutenção de cercas: Verifique regularmente cercas, muros e portões para garantir que estejam em bom estado e sem brechas, por onde os animais possam escapar.

– Cobertura de cisternas e poços: Certifique-se de que cisternas, poços e outros espaços abertos no solo encontram-se devidamente tampados ou cercados para evitar quedas acidentais.

– Supervisão constante: Mantenha animais de grande porte sob supervisão, especialmente em áreas desconhecidas ou com potenciais riscos.

– Identificação do animal: Utilize coleiras com identificação para ajudar na localização, caso ele se perca.