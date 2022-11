Tartaruga debilitada é resgatada por bombeiros no Litoral Norte do Ceará

Nessa sexta-feira, 4, uma tartaruga foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) na Praia de Moitas, no município de Amontada. O animal com 1,20 metro de comprimento, pesando aproximadamente 200 quilos (kg), foi conduzido à ONG Eco Maretório. A tartaruga está debilitada e vai passar por exames e avaliações clínicas.

De acordo com bombeiros que participaram do resgate, o animal estava com problemas nos olhos. A ONG deve entrar em contato com a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) para pedir a disponibilização do transporte da tartaruga até o centro de reabilitação da espécie em Areia Branca, no Rio Grande do Norte.

Pelo menos 9.456 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros entre janeiro e outubro de 2022. O número foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A quantidade de animais salvos já supera o número registrado durante os doze meses de 2021 (6.252), de 2020 (5.217) e de 2019 (3.926).

Os animais mais resgatados são cobras, gatos, cassacos e iguanas, mas cavalos, jacarés, gatos-mouriscos, gambás e raposas também estão entre as espécies salvas pela corporação.

Para diminuir o número de acidentes envolvendo esses animais e também com crianças, o Corpo de Bombeiros orienta que poços, valas e cacimbas devem estar cercados, sinalizados e tampados.

Em caso de sinistro, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros via 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. É importante ainda manter distância dos animais silvestres e não tentar capturá-los.



