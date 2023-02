Mais de 100 animais foram resgatados nas rodovias cearenses durante o Carnaval

As equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) fizeram o resgate de 112 animais abandonados nas imediações das rodovias estaduais durante os seis dias de Carnaval. Todos foram encaminhados a pontos de apoio em currais, instalados nas regionais do instituto.

A maioria das espécies encontradas foi de animais asininos, conhecidos como jumentos (63). Seguidos por:

bovinos: 26;

equinos: 7;

muares (jumento): 7;

caprinos: 6;

ovinos: 3.

Caso a retirada não ocorra em até sete dias úteis, os animais são levados à Fazenda do Detran-CE, localizada no município de Santa Quitéria, a 226 km de Fortaleza, onde são pesados, medicados, alimentados e vacinados.

Já os animais bovinos e caprinos apropriados para consumo humano, e que são considerados abandonados por seus tutores, são encaminhados a instituições filantrópicas da Capital ou do interior, previamente cadastradas, conforme a Lei Estadual n° 13.045/2000.

Denúncias

Contato: (85) 3101-4782, das 8 às 17 horas, ou 190; em que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) enviará equipes especializadas do Detran para o devido recolhimento.

