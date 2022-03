Vaca de 400 kg fica presa em cistena e é resgatada em Capistrano

O animal caiu no local após a tampa do poço ceder por causa do peso

Uma vaca de 400 quilos (kg) ficou presa em uma cisterna no município de Capistrano, localizado no Maciço de Baturité, e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada. O animal caiu depois de ter tentado caminhar por cima da tampa do poço, que não suportou o peso e quebrou.

O proprietário da vaca acionou os bombeiros para que ela pudesse ser retidada. Com a chegada da equipe da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, foi montada uma estratégia. Os agentes fizeram uso de um sistema de ancoragem com multiplicador de força, um tripé de salvamento, cabos e mosquetões. A ação de resgate contou também com a ajuda de populares.

Conforme comunicado da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vaca foi resgatada e entregue ilesa ao proprietário. A cisterna tinha dois metros de profundidade por três metros de largura.

De acordo com o proprietário do animal, ela estava prenha.

