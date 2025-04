Ceará lança programa Enem: Chego Junto, Chego Bem 2025

Governo do Ceará lança ações do Enem Chego Junto, Chego Bem 2025 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Promovida pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), a iniciativa busca preparar os concludentes da rede estadual de ensino para o vestibular que será aplicado em novembro deste ano. Assim como em anos anteriores, os estudantes do terceiro ano poderão participar de aulões durante as férias, simulados regulares e quizzes, além de receberem material didático específico para o exame nacional. "Estamos muito bem preparados. Estamos tendo bastante aulas, aulões, fazendo muito simulado, revendo fundamentos… está todo mundo sendo muito bem preparado", pontua Kauane Cícera, 17, aluna do 3° ano da Escola Estadual Doutor César Cals, em Fortaleza. Quem acompanha os estudantes durante todo esse ano destaca que o processo é árduo também para professores.

Precisando conciliar as orientações sobre documentação, calendários, materiais necessários para a prova, apoio psicológico e demais fatores com conteúdo já ministrado em sala, os docentes veem o programa como uma oportunidade de complemento ao que foi passado na escola. “A escola recebe como uma ajuda. Esse programa vem para somar. Traz uma grande ajuda para os nossos alunos, porque estes às vezes moram em localidades distantes e só têm aquele momento na escola. O programa traz uma grande contribuição para os professores, alunos e toda a instituição em geral”, comenta Evilma Ferreira, professora de Língua Espanhola na Escola Estadual de Educação Profissional Maria Môsa da Silva, no município de Ocara. Ao todo, o programa é dividido em sete etapas, que vão desde a reunião dos documentos necessários para se inscrever no Enem, até as vésperas da prova, com o incentivo à participação dos alunos nos dois dias de aplicação.

Entre os principais desafios para a garantia da participação dos estudantes no Exame, está a falta de documentação básica por parte dos alunos. De acordo com o secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil do Ceará, Helder Nogueira, quase um terço dos estudantes chega ao terceiro ano sem possuir Comprovante de Pessoa Física (CPF) ou Registro Geral (RG). “Muitos ainda precisam. Ficamos em contato permanente com a Pefoce, Casas do Cidadão, pedindo que nossos gestores em cada escola monitorem a situação, mas normalmente de 20% a 30% dos estudantes iniciam a terceira série sem essa documentação”, explica o gestor.

Passada essa etapa de documentação, os estudantes passam pelas fases de orientação sobre a isenção e inscrição no exame, motivação, preparação, incentivo e à presença nos dois dias de prova.