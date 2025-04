Audiência pública discute transferir Hospital José Martiniano para PM

A proposta do Estado é que a unidade, atualmente incorporada à rede estadual de saúde e atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), seja transferida para a estrutura da Polícia Militar. Na ocasião, a promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa, da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, conduziu a audiência.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira, 28, relativa à transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza, para gestão da Polícia Militar do Ceará. O encontro aconteceu no Plenário dos Órgãos Colegiados, na Procuradoria Geral de Justiça.

A recomendação do MP do Ceará e do Ministério Público Federal (MPF) é que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) evite a implementação de qualquer mudança no atendimento, até que ocorra um remanejamento dos serviços oferecidos aos pacientes do SUS no local.

“Sob a visão do Ministério Público, continua a falta de transparência nesse processo”, avalia a promotora. “Já faz quase um ano que a gente indaga, e eles sempre dizem que ainda não têm os estudos prontos, que ainda não sabem exatamente como vai ser, que está sendo preparado, está sendo analisado…”

“A polícia está fazendo a parte dela: está pleiteando o serviço para ela, está com os estudos… A polícia já está com tudo pronto”, acrescenta Ana Cláudia. “A nossa preocupação não é com a questão do hospital da polícia, é com os pacientes do SUS ficarem desassistidos. Isso é o nosso temor”.